Internetist leiab kaks 30 aastat tagasi Tapa linnast tehtud dokumentaalfilmi

Toonasel Tapa linnapeal Raivo Raidil on filmide sünnilugu hästi meeles. Eesmärk oli jäädvustada linn ja seal toimetavad inimesed ning tärkav ettevõtlus ajaloo tarbeks ning see läks ka korda. Filme tehti kaks, kuid avaldamata materjali on kindlasti rohkem – võimalik, et ka need on kusagil arhiivis alles. Filmid kannavad nime "Kõik teed viivad läbi Tapa".