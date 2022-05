Suvesaund saadab ühe osaleja Tallinna vanalinna päevadele

Nimelt valib žürii liige Ahto-Lembit Lehtmets tänavuste võistlejate seast välja ühe osaleja, kellele pakutakse võimalust astuda üles 4. juunil Harjumäe laval toimuval plaadimäe kontserdil.

“See mõte tuli sellest, et olen üheaegselt nii Suvesaundi žürii liige kui Tallinna vanalinna päevade plaadimäe sündmuse korraldaja,” sõnas Lehtmets. Plaadimäe kontserdi seni avaldatud line-up on meelega väga eklektiline – toimub sealsamas ju ka plaaditurg, kus melomaanid ostavad, müüvad ja vahetavad väga erinevat muusikat. Üles astuvad näiteks sündipopibänd Elis & the Moon Lake City, thrash/death metal’i ansambel Valdis ja punkbänd Skoone. Virumaa Suvesaundi väljavalitule on broneeritud järjekorras teine esinemisaeg kella 14–15. Samal laval astub

4. juuni õhtul üles legendaarne ansambel Mahavok.

Kadrina väsimatu kultuurivedur ja metal-muusika viljeleja rääkis nädal tagasi Virumaa Teatajale antud päevaintervjuus, et on võistluslugudesse juba veidi süvenenud, ning tunnistas, et tema muusikamaitset otseselt ükski lugu lähedalt ei puuduta.

Kadrina kultuurikoja direktor ja Virumaa Suvesaundi žürii liige Ahto-Lembit Lehtmets. Foto: Vladislav Musakko

Oma pingerea koostamisel, samuti plaadimäe kontserdi esineja valikul, teeb ta otsuse loo kvaliteedi järgi ning hindab seda, kas artist on omas žanris tugev või ei ole. “Olen ma ju töötanud paljude erinevate artistidega, siinsamas Kadrinaski. Ma ei vali seda muusikat oma maitse järgi, peangi olema väga laia spektriga kursis kogu aeg. See ongi minu eelis, et ma enam-vähem jagan iga muusikastiili tugevaid ja nõrku kohti, see on ka mul varasemas tööl olnud oluline,” ütles Lehtmets, kes on kuulunud ka Noortebändi ja mitme teise konkursi žüriisse.

Rakvere linna päevade laupäeval toimuv suvesaundi konkursi lõppkontsert ja auhinnagala tulevad korraldajate sõnul suuremad ja üllatusterohkemad, kui olid eelmisel aastal. “Ikkagi teine aasta juba,” sõnas konkursi eestvedaja, ajakirjanik Mart Rauba.

Nii kell 15 algav kontsert kui ka sellele kell 17 järgnev auhinnagala on pealtvaatajatele tasuta. Kui Rakvere linna päevade laupäeval ilmataat seda lubab, toimub lõppkontsert vabas õhus – sohvaklubi sisehoovi püstitatud välilaval. Auhinnagala ajaks kolitakse sohvaklubi saali.

“Kontserdil esinejate nimekiri moodustub neistsamadest artistidest, kes praegu rahvahääletusel võistlevad,” ütles Rauba. “Kuna artiste on palju, kokku 19, siis päris kõik erinevatel põhjustel kontserdil üles ei astu. Sellega on nagu eelmiselgi aastal, mil lõppkontserdil esinesid umbes pooled konkursi artistidest. Need, kes tulemas on, esitavad live’is kindlasti oma võistlusloo pluss veel midagi oma repertuaarist. Igaüks, kes tänavused lood läbi on kuulanud, peaks juba ette aimama, et tulemas on väga kirev programm.”