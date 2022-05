Galerii: Virumaa Teataja fotograafi kaamera ette jäi toimekas karupoeg

Mõmmik nuuskis kõrges rohus nagu väike notsu ning matsutas isuga naate. Kel ei ole selliseid vahendeid, et kaugel askeldavat metslooma turvaliselt filmida ega pildistada, võiks looduses karule peale sattudes siiski taganeda. Sest eeldatavasti on läheduses karuema, kes pole huvitatud, et inimesed tema järglastega tegemist teeksid.