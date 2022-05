Lähipäevil on tulemas jahedad ja vihmased ilmad

Öösel on pilves ilm. Lõuna-Eestist liigub tihe vihmasadu kiiresti põhja poole, kohati võib olla äikest. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-10, hommikuks tugevneb põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, kohati on äikest. Tuul pöördub mandril idast ja kagust lõunasse ja edelasse 6-11, puhanguti 15, saartel ennelõunal põhjakaare, pärastlõunal pöördub edelasse 5-10, ajuti puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 11-16 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, võib olla äikest, pärast keskööd sadu kagu poolt alates lõpeb. Puhub lõuna- ja edela-, öö hakul Põhja-Eestis ka kagutuul 6-12, rannikul puhanguti 15, Liivi lahel kuni 17 m/s. Sooja on 7-11 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Kohati on võimalik äike. Puhub lõunakaare tuul 4-10, ennelõunal puhanguti kuni 14 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Sooja on 15-19, sajupilvede all ja kohati rannikul 11 kraadi.