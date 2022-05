Reisikiri ⟩ Päikeserannik passib puhkamiseks nii põnnile kui ka põdurale

Turistide paradiisis on kõige mõnusam puhata veidi enne hooaja algust. Siis jagub õhku, ruumi ja hunnituid vaateid. Pildil loo autor koos pojaga.

Vahel on elus nii, et oled omale mõtte pähe võtnud ja ei kavatsegi sellest lahti lasta. Ka siis, kui kriitilise mõtlemise võime sulle mõista annab, et isikliku kogemuse toel veendumist takistavad objektiivsed põhjused. Üks selline näide tuleb mu reisikogemusest Põhjamaade pensionäride talveparadiisi, Lõuna-Hispaania päikeserannikule Costa del Soli.