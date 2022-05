Juhtkiri: peaasi, et jõuaks mitmele poole

Kohe-kohe on juuni, esimene suvekuu. Suviste ürituste jada on aga juba avapaugu saanud. Nädalavahetusel toimus igakevadine laat Jänedal, Sõmerul peeti maaelufestivali. Laadahimulised saavad jalga puhata täpselt parasjagu, et siis Rakvere linna päevadele tulla ja taas laadakaupa soetada.