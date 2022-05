Väärtus ja vastutus vs. turundus

Enne kui inimene jõuab oma mõttega õige arusaama või valikuni, käiakse mõttes läbi ka teised teed. Sama on tegutsemisega: enne toimiva lahenduse leidmist peame mõnikord läbi proovima mittetöötavad variandid. Eksimine on inimlik. See tähendab, et otsuseid ja tulemusi tuleb pidevalt üle vaadata ja korrigeerida. Kõige vundamendiks on ikkagi väärtushinnangud. Mis on väärtus? Kindlasti pole see millegi teadlik ja meelega valesti tegemine ega kellegi eksitamine. Minu mõtisklus puudutab IT valdkonda.