Kaua oodatud pump track´i tuleb veel oodata

Ekstreemspordirajatiste ehitamisele spetsialiseerunud osaühingu Hevent Ehitus juhatuse liige Henri Kalm rääkis, et huvi pump track´i vastu on noortel suur. “Aia taga käiakse vaatamas,” ütles ta. Kalmu sõnul on ehitus valmis, kuid probleeme on valgustite ja haljastusega.