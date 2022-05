Rakveres asub tööle uus linnaaednik

Kärt-Mari Paju on töötanud aednik-maastikuarhitektina ja asendanud 2013-2015 lapsehoolduspuhkusel viibinud Rakvere linnaaednikku. Ta on töötanud nii kaitsealuste objektidega kui olnud seotud linnaaiandusele oluliste teemadega – kõrghaljastuse hooldus, noore tänavahaljastuse hooldamine ja haljastuse kujundustööd.

Rakvere abilinnapea Kert Karus tunneb heameelt, et Kärt-Mari otsustas meeskonnaga liituda. "Tänu varasemale töökogemusele linnaaednikuna on Kärt-Mari kursis omavalitsuse töö spetsiifikaga. Olulise muudatusena oleme digitaliseerinud Rakvere linna haljasaladele hoolduspassid, teinud muudatusi niidualade hoolduspõhimõtetes ja välja töötanud süsteemid järelevalve tegemiseks ehk linnaaednikul on nüüd võimalik hooldustööde tegemist arvutist digitaalselt jälgida. Seega loodan, et töö võetakse sujuvalt ja kiiresti üle ja soovin Kärt-Marile head sisseelamist," märkis Karus.