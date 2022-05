Kolmapäeval tuleb kuni 20 kraadi sooja

Öösel on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, võib olla äikest, pärast keskööd sadu kagu poolt alates lakkab ja ilm läheb kõikjal selgemaks. Puhub lõunakaare tuul 6–12, rannikul puhanguti 15, Liivi lahel öö hakul edelatuul kuni 17 m/s. Sooja on 7–11 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 6–11 m/s ja laine kõrgus on 0,7–1,2 meetrit. Öö hakul sajab vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja on 10–11 kraadi.