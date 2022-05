Parimad sõbrannad lähevad ühte klassi

“Mul on kolm kleiti: üks on õe lõpupeokleit, taimedega ja valget värvi. Siis on roosa kleit, mida mu emme tahtis, ja siis on üks kleit, mida mina tahtsin,” loetles Johanna. Helene Kreet sõnas, et tal on Läti rahvakleit ja sinakasrohelised ketsid. Ingrid arvas, et saab õe lõpukleidi. Ta veel päris täpselt ei teadnud, milline see välja näeb, aga kindel plaan oli jalga panna valged kingad.