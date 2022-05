Puhhid plaanivad enne kooli veel puhata ja reisida

Puhhi rühma mudilased saavad veel ühe korra proovi teha ning juba laupäeval ootab neid ees lasteaia lõpupidu. Ühel tüdrukul on lausa kolm kleiti ootamas. Kui saaks poole peo ajal kleiti vahetada, oleks mure murtud. Nüüd tuleb laupäeva hommikul vaadata, milline kõige paremini peole sobib.

Iga mudilane teadis väga täpselt, kuhu kooli läheb ning kellega oma rühmast ühte klassi satub. Nüüd on viimane aeg neljale lasteaiaaastale tagasi vaadata. Praegu on emotsioonid ehedad ja mälestused värsked. Andrea tunnistas, et temale lasteaed ei meeldi, kuna lõuna ajal peab magama. Igipõline probleem, ütleks lausa. Tema kõrval istunud