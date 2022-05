Rakvere mehed asuvad heitlema Taani liitlasvägede sõduritega

Rakvere kultuurikeskuse projektijuht ja linnapäevade korraldusmeeskonna liige Katrin Põllu võttis valitseva emotsiooni kokku sõnaga elevus. “Ma olen elevuses ja mõnusas surinas. Oleme plaane teinud juba aasta ja rohkem, nii et kõik sujub,” rääkis Põllu, kelle hinnangul on eriti tore see, et linnapäevi saab taas pidada piiranguteta maailmas.