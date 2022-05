Võsu rannas alustavad tänasest tööd vetelpäästjad

Aastaid vetelpäästega tegelenud Pähklamäe rääkis, et alates hommikul kella kümnest kuni õhtul kella kaheksani hakkab tänasest jälgima Võsu rannas toimuvat korraga vähemalt kaks vetelpäästjat. Kui aga on soe ilm, siis nädalavahetustel on korraga valves kolm vetelpäästjat. Pähklamäe sõnul tegutseb tänavu alates tänasest kuni 31. augustini Võsu rannas neli-viis vetelpäästjat.