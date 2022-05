Riigigümnaasiumi valmimine lükkub edasi

Rakvere linnapea Triin Varek tunnistas, et tal pole riigigümnaasiumi valmimise edasilükkumise kohta infot ning tema poole ei ole veel tõttu pöördutud. "Olukord ongi keeruline. Kõik, mis maailmas toimub, mõjutab ehitusturgu," sõnas Varek.

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee sõnas, et linnas on kaardistatud olukord, et mis siis saab, juhul kui koolimaja õigeaegselt valmis ei saa. "Oleme mõelnud, kus võiks Rakveres ajutiselt kooli teha ja sellega omavalitsuse roll piirdub," selgitas Kaljuvee.