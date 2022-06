Lääne-Viru jäätmekeskuse lehk häirib Rakvere elanikke

Õpetaja Olev Mäe, kes on tuntud ka laulja ja kitarristina, ehitab Rakverre Rägavere teele uut kodu. "Aeg-ajalt tuleb sinna päris räige hais. See hais tuleb nimelt jäätmekeskusest," ütles ta.

Mäe tulevane naaber Jaanus Leetma töötab kaugliinide bussijuhina. "See on õudne. Natukene aega tagasi ma tulin majast välja. Siin oli nihukene mädahais üleval. See on pidevalt. Paneme aknad-uksed kinni. Mida meil teha on?" kurtis ta.