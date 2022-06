Galerii ⟩ Leedu rekamees nügis meie sohvri juhitud auto kraavi

Mercedese juht Martin rääkis, et tema liikus kiirusega 80 kilomeetrit tunnis. Kohe vahetult tema taha sättis end Leedu numbrimärkidega reka. "Ma tean, et nad sõidavad üheksakümnega," jätkas Martin. Mehe sõnul mõtles ta, et sõidab siis ka kiirusega 90 kilomeetrit tunnis. Paraku mõjus see kiirus järelkärule nii, et esmalt hakkasid seal olnud 1,7 tonni kaaluv laadur ja umbes pooletonnine pinnasetihendaja üles-alla õõtsuma. Seejärel õõtsus järelkäru juba külgedele, mis päädis käru ümberminekuga. Ümber paiskunud järelkäru tõmbas omakorda endaga kaasa kaubiku.