Rakvere riigigümnaasiumi avamine viibib mööblimaterjali tarneraskuste tõttu

Madisson selgitas, et probleemi tõsidus ilmnes paar nädalat tagasi ja möödunud neljapäevaks sai selgeks, et olukorda päästa pole võimalik, riigigümnaasiumi hoonet 1. septembril avada ei saa. Maja uueks valmimistähtajaks on kokku lepitud novembri keskpaik.