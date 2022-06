Lastekaitsepäeval on politseinikel rohkem tegevust kui päästjatel

Ida prefektuurist öeldi, et Rakvere politseijaoskonna piirkonnapolitseinikud on lastekaitsepäeval seotud mitme üritusega. Rakvere noortekeskuse korraldatud üritusel Kirikupargis on piirkonnapolitseinike kõrval kohal Lõvi Leo. Kadrinas tuletõrje mäel korraldataval seebikarbirallil mõõdavad korrakaitsjad liiklusvahendite kiirust. Tapa kultuurikoja ümbruses toimuval lastekaitsepäeva üritusel on piirkonnapolitseinik samuti esindatud. Haljala alevikus korraldataval traditsioonilisel rattarallil hoiab politseiametnik toimuval silma peal. Piirkonnapolitseinik oli esindatud hommikul Aseris lastekaitsepäeva tähistamisel.