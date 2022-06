Rakvere linn avab Palermo kalmistu uue osa pühitsustalitusega

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on pühitsustalituse korraldamine linna soov, et järgida kristlikku tava. "Linnal on vajadus uute matmispaikade järele. Palermo kalmistu uus osa on kasutuselevõtuks valmis ja pärast talituse läbiviimist saame alustada hauaplatside väljastamist," märkis Karus.

Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu sõnas, et tegemist on vana tavaga. "Vana kristliku kombe kohaselt tuleb uus kalmistu enne kasutusele võtmist pühitseda, et kui keegi soovib korraldada kirikliku matuse, sängitatakse lahkunu pühitsetud mulda. Muidugi ei tähenda see, et pühitsetud kalmistule saaks matta üksnes kiriklikult. Aga pühitsustalitusega avatakse uus kalmistu rahupaigaks kõigile lahkunuile, keda sinna maetakse," selgitas Toompuu.