1990 ⟩ Autokumme lubanud laadaloteriiga tehti sohki

Autorinime “Viis allakirja” kandev kirjatükk on alljärgnev: “Õnneloos Tamsalu päevadel meelitas kokku palju rahvast. Auto (õnneloosipiletite müügipunkt – AO) ümbrus oli täis elevust: kes võidab peaauhinna, kaubanduskeskusest kättesaamatud autokummid? (Kummide all mõeldi muidugi rehve, aga seda viimast sõna toonases keelepruugis ei kasutatud. – AO) Nii mõnelgi mehel oli peotäis pileteid. Rahvas uudishimutses, kes on lõpuks õnnelik peavõidu omanik.