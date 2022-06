Juhtkiri: oh, keeruline kommunikatsioon!

Oleks aus informeerida avalikkust toimuvast kohe siis, kui on selgeks saanud, et esialgsed kokkulepped enam ei kehti. Paraku kipub olema nii, et vanemad ja õpilased kuulevad kõigest üsna pika vinnaga, keeruline on plaane teha. Virumaa Teataja ajakirjanik püüdis terve eilse päeva tabada telefonitsi riigigümnaasiumi direktorit Liisa Puuseppa, see tal aga ei õnnestunud. Arusaadav, et tööd on palju, kuid kriisiolukorras tuleb reageerida adekvaatselt ja arvestada endale võetud rolliga. Koolijuhi puhul on selleks näoga rahva poole olek, seda ka keerulistel aegadel. Amet kohustab, nagu öeldakse.