Kiri: keldrikakand, kena kakand ...

Ukraina endine liider Porošenko on öelnud, et las nad seal olla ja keldrisse nad võivad jäädagi. Aga nad ei jää, sest ka see sõda lõpeb ükskord. Nad tulevad keldrist välja, ja mis neist edasi saab ja kuidas nad mõjutavad Ukraina saatust, ei oska keegi öelda. Miljonite Ukraina sõjapõgenike seas on palju tarku, haritud ja kõrge kvalifikatsiooniga inimesi, keda lääneriigid palkavad kõrge palga eest oma firmadesse tööle. On veel sajad tuhanded sõjapõgenikud, kes on sõja eest pääsemiseks põgenenud oma kodust riigi lääneossa. Kodu ei ole ainult füüsiline koht, kus elatakse. Kodu on tunne, mida on võimatu sõnadesse panna, ja seetõttu on väga raske kodust lahkuda.