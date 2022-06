Marie Under “Sirelite aegu”. Imeline. Just praegu kõneleb puhkevate sirelite uimastav aroom küpsest kevadest. Kui.

On käimas veider sõda rohelusega. Tänaval, mis oli ääristatud lopsakate sirelitega, näeb mõnda üksikut pügatud põõsast, mis iial ei õitse. Teised on välja juuritud. Haljastus on hakanud tähendama vaid muru ja kõrrelisi, heal juhul ka paari puud kiviplaatide vahel. Alati pole neilegi antud kaua kasvada. Tuleb uus idee, uus projekt, uus parkla.