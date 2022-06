Öösel pilvisus tiheneb. Vihmasadu levib üle Eesti põhja suunas, kohati on sadu tugev ning on äikest. Puhub idakaare tuul 4-10, rannikul puhanguti 14, pärast keskööd Liivi lahe ümbruses 16 m/s, hommikul pöördub lõuna poolt lõunasse ja edelasse ja tugevneb 6-12, Liivi lahel kuni 18 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.