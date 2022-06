Eesti parimaks suusaneiuks tunnistati Hedvig Altmäe

“See on väga uhke tunne olla omaealiste Eesti parimaks tunnistatud, suure töö tulemus on vilja kandnud. Motivatsioon on kogu aeg kõrge olnud, aga sellised tunnustamised annavad kindlasti veelgi juurde, annavad tahet pingutada võistlustel lisaks,” ütles Altmäe tunnustuse kohta. Neiu sõnul on teda alati sporditegemises toetanud pere samuti uhke ja õnnelik, et just tema on sellise au välja teeninud.