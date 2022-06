Jalgpallurid jätkavad hooaega võidulainel

Jalgpalliklubi Tarvas esindusmeeskond on kevadel esimeses mänguvoorus teenitud viigi järel võitnud kõik üheksa meistrivõistluste 2. liigas peetud kohtumist. Turniiritabelis tähendab see sisuliselt esikoha jagamist FCI Tallinna meeskonnaga, kelle saldo on esimese kümne mänguga samasugune kui Rakverel. Kuna väravate vahe on aga parem tallinlastel, paigutab see nad tabeli kõrgeimale reale.