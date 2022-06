Kunda päästjad vabastasid varahommikul trepile kinni jäänud kassipoja

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Seidi Lamus ütles, et tegelikult saavad päästjad nii-öelda kassikutseid isegi rohkem, kui neid avalikkuse ette jõuab. "Kui tuleb hädaabikutse, kui elu on ohus – pole vahet, kas inimese või looma oma –, siis meie kohus on appi minna. Meie ei saa ega tohi kalkuleerida, kui tõsine abivajadus on. Eks "kassikutseid" on päris palju, me kõiki isegi ei kajasta pressile välja saadetud teadetes. On ka selliseid juhtumeid, kus puu otsas istuv kass päästjaid nähes ise jooksu paneb."