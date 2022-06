Varsti-varsti helisevad lõpukellad Rakvere gümnaasiumis, mis sügisest alustab tööd Rakvere Vabaduse koolina. Koolijuht Riina Veidenbaum on seda meelt, et üleminekuperioodil on juhi ülesanne olla meeskonnale toeks ja inspireerida.