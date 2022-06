Juhtkiri: tunnistus taskus, kodust minema

Ei ole kindel, et meil maakonnana noorte sidumine siinse kandiga siiani päris hästi õnnestunud on. Ikka kipuvad helgemad pead sinna, kus on rohkem inimesi, rohkem raha, rohkem võimalusi. Ja kui jälgida seda, mis ületab kohaliku uudiskünnise, pole alati võimalik kinnitada, et noor inimene tahab end maapiirkonnaga pikemalt siduda. Kui ta just eriliselt ei igatse sukelduda kohaliku poliitika piinlikku kemplusse, võtta riski, et lapsed peavad kooliharidust omandama konteineris või et talvel on teed lumest nii umbes, et tööle ei pääsegi.