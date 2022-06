Ei meil pole kerge kellelgi

Üks ilus anekdoot vanast ajast. Ameerika ühendriikide president Truman oli ütelnud seltsimees Stalinile, et vaata, milline sõnavabadus on Ameerika ühendriikides. Igaüks võib minna Valge Maja ette ja karjuda, et Truman on loll president, ja protestijaga ei juhtu mitte midagi. Stalin oli vastanud, et Nõukogude Liidus on täpselt samuti täielik demokraatia. Moskvas võib ka igaüks minna Punasele väljakule ja karjuda, et Truman on üks igavene loll president, ja protestijaga ei juhtu mitte midagi.