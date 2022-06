Tublimad õppurid jõuavad kooli kõrvalt palju teha

Tunnustusüritus toimub traditsiooniliselt igal kevadel kooliaasta lõpus ning seda korraldab Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL). Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi tänas kokku tulnud õpilasi ja innustas neid edasises elus julgeid otsuseid langetama. “Võin öelda, et juba praegu olete te maakonna visiitkaardiks, teist jääb meie maakonda maha suur jälg,” rääkis Hõbemägi oma sõnavõtus.

Hõbemägi sõnul on märkimisväärne, et need noored, kes paistavad silma heade tulemustega õppetöös, paistavad enamasti silma ka aktiivsusega koolivälistes tegevustes ja huviringides. Nii võis tunnustusürituse vältel kuulda korduvalt sõnu “tubli”, “püüdlik”, “sõbralik”, “abivalmis”, “koostööaldis”, “kohusetundlik”.