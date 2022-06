Laupäeval esinev setude külabänd teab maaelu arendamise retsepti

Kui kollektiivil karuste meeshäälte kõrvale naiselikke toone vaja läheb, siis saavad nad appi kutsuda näiteks Ithaka Maria Rahula, kelle juured on samas külas, ja nad on seda juba ka teinud. Ning et veel vähe poleks, on Trad.Attack!-i Sandra Vabarna juured samuti Nedsajas. Sandra koos Jalmar Vabarnaga toimetab suviti muide naaberkülas Treskis kuulsas folgiküünis.