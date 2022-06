Kaitseministeeriumi asekantsler Lauri Abel: "Täna on meile antud armuaeg"

Kaitseministeeriumi asekantsler Lauri Abel peab oluliseks elanikkonna kaitsetahet: et riigi julgeolekule ei mõtleks ainult kaitseväelased, vaid kogu rahvas.

Väidan, et omavalitsusjuhid, kellega täna peetakse seminari, on väga ebakindlad. Kui teeksite seda homme, siis pooli inimesi enam ei oleks, sest tegemist on poliitikutega. Nad kaklevad omavahel ja pole ebakindlamat ametit kui linnapea või volikogu esimehe oma.