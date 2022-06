Tamsalus toimub XXVI puuetega inimeste festival

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojal on 620 liiget. Selle juhatuse esimehe ja festivali peakorraldajana tegutseb Helmi Urbalu. "Kollektiive on meil tänavu kahe päeva peale 25. Päevajuht on Jakob Rosin, kes on täispime inimene," rääkis Urbalu.