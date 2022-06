USA diplomaat kohtus Laekveres koolilastega

Uhleri tuleku põhjuseks oli rahvamajas rippunud kunstinäitus "Ameerikat kujutades" ehk "Picturing America". Sel nädalal liikus näitus Laekverest edasi Jõhvi, kuid jõuab kindlasti lähitulevikus taas ka Lääne-Virumaale. Tegu on nimelt rändnäitusega, mida esitleti Eestis 2011. aastal, toona tähistati sellega kahekümne aasta möödumist USA saatkonna taasavamisest Tallinnas. Sel aastal tähistatakse näitusega saja aasta möödumist esimese suursaatkonna rajamisest Eestisse. Nüüdseks on näitust eksponeeritud kunstisaalides, raamatukogudes, rahvamajades, koolides ja mujal üle kümne aasta.

Jennifer Uhler rääkis lastele muuseas oma tööst ning sellest, mida seintel rippuvad teosed ameeriklaste jaoks tähendavad. Ta toonitas, et pole küll kunstiekspert, aga sellele näitusele valitud tööd esindavad USA riigi ja rahva lugu nii hästi, et on juba kaugelt ära tuntavad igale tema rahvuskaaslasele.