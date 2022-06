Kodanikunimega Alban Uzoma Nwapa on Nigeerias sündinud ning Rootsi õppima kolinud artist ja produtsent, keda tuntakse artistinime all Dr. Alban. Ülikooliõpingute kõrvalt DJ karjääriga alustanud Dr. Alban sai ülemaailmse kuulsuse 1992. aastal ilmunud albumilt "One Love" pärineva hitiga "It's My Life".