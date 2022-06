Valitsus on lagunenud

Kaja Kallas rõhutas avalduses, et Eesti vajab praegu rohkem kui kunagi varem toimivat ning ühistel väärtushinnangutel põhinevat valitsust. "Minu jaoks oli viimaseks ja otsustavaks hetkeks see, kui keskerakonna ja EKRE häältega lükati kolmapäeval riigikogus tagasi valitsuse poolt konsensuslikult heaks kiidetud eestikeelse alushariduse eelnõu," rõhutas peaminister.

"Kui siia juurde panna veel fakt, et ühelgi keskerakonna ministril peale Kristian Jaani ja Eva-Maria Liimetsa pole NATO saladuse lube, siis sõjaajal on sellise ministrite koosseisuga valitsemine võimatu," väitis Kallas. "Seetõttu seadustasin olukorra, mis on tegelikult juba kaua kehtinud, ja viisin Kadriorgu keskerakonna ministrite ametist vabastamise ettepanekud."