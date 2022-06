Porkunis aidati sel kevadel üle tee ligi 5000 konna

Harilik kärnkonn on aeglase astumisega loomake, kes pikki retki ette ei võta. Teine lugu on aga kevadel: talvitumispaikadest tuleb minna sobivasse veekogusse ja seal pulmamängud maha pidada. Pahatihti on inimesed aga nende ajaloolistele radadele ehitanud elava liiklusega autoteed, nagu seda on tehtud Porkunis.