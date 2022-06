Ühe reaktori asemel tahetakse ehitada juba nelja

Algatuseks tuletas Kallemets kõigile meelde, et Venemaalt elekter Lätisse, Leetu ja Soome enam ei liigu. Elektriturul on hinnad suhteliselt kõrged. Kui eelmise aasta maikuus maksis elektri megavatttund 45 eurot, siis nüüd küsitakse sellest 165 eurot. Kallemets rõhutas, et Fermi Energia eesmärk on toota elektrit hinnaga 55 eurot megavatttund ehk praegusest kolm korda odavamalt.