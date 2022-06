Miks ja kuidas sündis lugu suulaelõhega noormehest?

Võib öelda, et päris tühjalt kohalt see lugu ei sündinud. Rohkem kui kümmekond aastat tagasi kirjutasin terviseajakirjale loo kerge füüsilise puudega noormehest. Ta rääkis, et ta isa oli pere hüljanud, tuues ettekäändeks, et häbeneb oma poega ega taha temaga mingit tegemist teha.