Retrovankrid ja “Mirjamina nukusuvi”

Maie Sild tutvustab oma tegemisi ja näitust nõnda: “Sünnipäevaks tehakse ikka kingitusi ja seekord otsustasin mina, küll tavaline linnakodanik, teha ka omalt poolt linnarahvale taas ühe väikese kingituse. Jah, eks igal inimesel on oma väike kiiks, tunnistab ta seda siis või mitte.

Minul on kohe suur kiiks, sest vaatamata vanusele huvitavad mind mänguasjad. Kuna olen terve elu lastega tegelenud, eriti puudega lastega, on mänguasjad olnud mulle ka töövahend – nii nad kogunesidki. Nüüd unistan juba pikemat aega väiksest mänguasjamuuseumist. Loomulikult pole mul plaanis Tartu mänguasjamuuseumiga võistlema hakata, kuid üht-teist toredat on siiski nii lastele kui ka lapsemeelsetele pakkuda.