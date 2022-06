Noored athenalased astusid kunstikevadesse

Milline koloriit! Kui julge lähenemine! Missugune hoolikus, püüdlikkus ja tahtmine! Athena Maja huvikooli õpilastööde näitusel käimiseks tasub võtta aega. Enam kui 140 noore kunstihinge teosed on süvenemist väärt.

Kooli juhataja Eliko Kajak ütles, et oli tükk tegemist ja mitu päeva tihedat toimetamist, et näitus, kus iga kunstilaps on esindatud vähemalt ühe tööga, majja ära mahutada. Isegi tööruumist tuli kujundada näitusesaal.