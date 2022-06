Maakonnabussid veavad sadade kilomeetrite kaupa õhku

Mõnel väljumisel on Lääne-Virumaal sõitvates maakonnabussides reisijaid väga vähe. Skeemil on sulgudes kirjas reisijate keskmine arv ühel väljumissuunal 2022. aasta märtsis. Allikas: Põhja-Eesti ühistranspordikeskus

Nädalavahetusel on Rakvere–Mustvee–Rakvere bussis kogu teekonna peale 4,8 reisijat, aga buss läbib selle jooksul 150 kilomeetrit. Tapa–Lehtse–Tapa buss veab ühel laupäevasel reisil 1,5 reisijat, Rakvere–Kabala liinil on nädalavahetuse väljumisel 2,4 sõitjat. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ametnikud aga räägivad, et kui liini kinni panna, võetakse keskuselt sellele kuluv raha ära ja asemele ei saa midagi.