Kolumn: tulevad ja lähevad

Ei mäletagi, kas olen Virumaa Teataja kolumnites kirjutanud teemadel, millega puutun kokku oma igapäevatöös. Täna on vist see kord. Olen piibliteadlane ja minu igapäevane leib on vana testamendi uurimine, tõlkimine ja tõlgendamine.