Päeva muusikalise meeleolu eest hoolitseb Club Hollywoodi DJ Brandlo. Ürituse õhtune peaesineja on Lauri Antsov & Matchstick. Lauri Antsov on paljudele tuntud saatest “Eesti otsib superstaari”. Matchstick on muusikaline kooslus eri taustaga pillimeestest, kes on aastate jooksul lavalaudu jaganud mitme tuntud ning vähem tuntud artistiga.