Pandivere päev toob Väike-Maarjasse laadamelu ja esinejad

Keskväljak ja tiikide ümbrus on laada päralt, lastele on avatud batuudiala, külla tuleb Jänku Juss, avatud on mudelihall, tiigil saab sõita aerulaudadega. Raamatukogus on võimalik vaadata näitust ning muuseumis osa võtta ekskursioonist. Väike-Maarja spordisaalis toimub aga Alexela 3 x 3 korvpalli võistlus.