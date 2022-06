Keskaegsest Rakverest I. Enne linnaõiguse saamist

Saatuse tahtel ja terve hulga juhuste kokkulangemisel on 2022. aasta Rakveres mitmesuguste ümmarguste tähtpäevade aasta. 20. septembril 1252 saatis Eestimaa hertsog ja Taani kuningas Christoffer I kirja “oma meestele Tallinnas ja Rakveres” (in Revalia et Wesenbergh), kasutades esimest korda Rakvere saksakeelset nimekuju Wesenberg.