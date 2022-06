Juulis kaigub Kauksis Mägede Hääl

Tänavuse Mägede Hääle kõik välisesinejad tulevad Ukrainast. Kiievi skeenet esindavad sealse elektroonilise tantsumuusika renessansi üks juhtivaid tegijaid, helikunstnik ja produtsent Poly Chain ehk Sasha Zakrevska ning DJ, muusik ja plaadileibli ШЩЦ boss Bodya Konakov. Odessast tuleb väljasalvestiste kollaaže, dub-rütme ja kitarrihelisid liitev Mlin Patz ehk Polina Matskevych, kes esineb festivalil ka oma lo-fi surfi-rock'i bändiga Chillera. Samuti on kavasse lisandunud düstoopilist tulnukapoppi loov multimeediaartist Alian Body.

Kodumaistest tegijatest on kavasse lisandunud techno't ja ambient'i ühendavad Galaktlan x Alex Wulf, psühhedeelse elektropungi bänd PVC16, Londonist Tallinna kolinud tumeelektroonika karakter The Lunacy of Flowers ja dekonstrueeritud klubimuusika duo Bible Club ning DJ-d Smoke Break, Ats Luik & Kristopher Luigend, Roma Vjazemski, Tanel & Art, Rain Tolk ja Jaan Pavliuk.