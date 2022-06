Muuga sadamas testitavad ohusireenid paigaldatakse ka Tapale ja Rakverre

Muuga sadamas õnnetuseaegse helisignaali testimisega saadakse teada, kui kaugele sireenide heli reaalselt kostab ning kuidas erinevate ettevõtete sireenid korraga kõlavad. See teadmine aitab paremini aru saada, millega peab arvestama sireenide paigutamisega teistesse asulatesse, et tagada häiresignaali kuulmine ja selle korrektne mõistmine.

"Ühtset üle-eestilist ohusireenide võrgustikku Eestis praegu ei ole, kuid Päästeamet on alustanud selle välja arendamisega. Eesmärk on välja töötada süsteem, mis võimaldaks jõuda võimalikult suure arvu elanikeni ning mida oleks võimalik keskselt käivitada. Elanikkonna kaitse vaatest on see suurim investeering, mida viimase 30 aasta jooksul on tehtud," selgitas Päästeameti sireenivõrgustiku projektijuht Tambet Vodi. Riik eraldas ohusireenide võrgustiku loomiseks 4,5 miljonit eurot.